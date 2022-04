« De l’air froid venu du pôle est en chemin. Il descend dès vendredi (1er avril 2022) sur le nord-ouest du pays », indique Météo-France dans sa note de prévisions. Même si les quantités de neige ne s’annoncent généralement pas excessives, cet épisode neigeux est tout à fait remarquable compte tenu de la saison et de son ampleur spatiale », avec de nombreuses régions touchées.

Ce matin, à l'aube départ pour mes sous un manteau blanc et un froid glacial. Un énorme respect aux #chauffeursroutiers qui répondent présent à chaque fois, malgré des conditions difficiles#AlliancePorciDOC #PorcDeLAveyron #NeigeVerglas #ÉleveursDePorcs #FrAgTw #Aveyron pic.twitter.com/BoLOUR6wgO — S'eb 12 (@rigalseb12) April 1, 2022

> Retrouvez votre météo personnalisée sur Lafranceagricole.fr

Encore un peu de neige samedi

Samedi, des chutes de neige se produiront encore sur une vaste partie du pays, notamment des Pyrénées aux régions de l’Est, avec des cumuls significatifs dès les premières hauteurs.

Vendredi et samedi, sur les régions où de la neige est attendue, les températures maximales resteront particulièrement basses pour la saison : parfois 10°C en dessous des moyennes d’avril.

« Le Mistral et la Tramontane vont dans le même temps se renforcer de plus en plus, devenant franchement forts à violents samedi sur les Bouches-du-Rhône, l’Aude et le Roussillon avec des rafales qui pourront atteindre 90 à 110 km/h », complète MeteoNews.

Fortes gelées le week-end et lundi

Les nuits de samedi à dimanche, de dimanche à lundi et de lundi à mardi seront concernées par des gelées généralisées, « souvent sévères pour la végétation déjà avancée, prévient Météo-France. Mardi, ce risque régressera mais concernera encore les régions sud. »

Les mois de février et mars ont été plus doux que la moyenne, de près de 2°C sur de nombreuses régions, « permettant une fois de plus une végétation relativement et globalement en avance », fait-elle remarquer.

« Le printemps est traditionnellement une saison de contrastes caractérisée par de fortes amplitudes quotidiennes mais aussi par de brusques variations de températures en quelques jours (passage de l’hiver à l’été ou inversement). De telles situations se produisent régulièrement », note Météo-France.

> À lire aussi : Dégâts sur les cultures, le réchauffement climatique ne chasse pas les risques liés au gel (06/04/2021)