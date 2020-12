« Les robots de désherbage sont des bijoux de technologie qui intègrent à la fois des capteurs innovants et de l’intelligence artificielle », s’est enthousiasmé Julien Denormandie lors de son discours d’ouverture du Fira, le Forum international de la robotique agricole qui se tient sous un format 100 % numérique du 8 au 10 décembre.

Alors qu’il s’avoue impressionné par les solutions présentées au cours des colloques scientifiques et des démonstrations techniques du salon, le ministre de l’Agriculture insiste aussi sur leur caractère incontournable pour reconquérir la souveraineté alimentaire et concrétiser la transition écologique.

Confirmer l’avance française

« Je le dis haut et fort : oui la France est à la pointe sur ces outils high-tech et nous devons le mettre en valeur. C’est possible grâce au travail de tous les jours des agriculteurs, des acteurs de la recherche, des start-ups et des PME », se félicite le ministre.

« L’agriculture est aujourd’hui un métier de haute technologie et il faut le faire savoir aux jeunes, pour qu’ils s’engagent dans ces voies d’avenir que sont l’ag-tech et la robotique agricole. » Mais les acteurs français ne sont pas les seuls lancés dans cette course à l’innovation.

Prêt à débloquer des financements

Le ministre s’est chargé de rappeler que l’État s’engage avec des dispositifs comme le volet du plan de relance qui comporte une enveloppe de 15 millions d’euros pour favoriser la recherche et le développement dans l’agroéquipement et le biocontrôle.

« L’objectif sera, notamment pour les PME et les start-ups, qui proposent des équipements et des logiciels innovants, de faciliter le déploiement de leurs nouvelles solutions sur le terrain pour procéder rapidement à leur industrialisation. »

« Ce dispositif sera opérationnel dès le début de 2021, via BPI France », assure Julien Denormandie. Et de préciser : « Je crois en la robotique agricole et s’il faut aller encore plus loin, nous le ferons. » Une version ag-tech du « quoi qu’il en coûte » serait-elle dans les tuyaux ?

