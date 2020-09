- 250 millions d’euros en faveur de la modernisation des abattoirs et de la biosécurité en élevage (élevage en plein air et bien-être animal).

- Mise en place d’une campagne grand public pour faire connaître les 200 métiers et formations de l’agriculture et l’agroalimentaire et les besoins en recrutement ;

Accélération de la transition agroécologique : 346 millions d’euros pour le volet des moyens de production et 200 millions d’euros pour le volet alimentation

- Amplification de la vague de conversion vers le bio et la certification Haute valeur environnementale (HVE) via le maintien du crédit d’impôt bio et la création d’un crédit d’impôt HVE (entre 70 et 80 millions d’euros), renforcement du fonds Avenir bio (60 millions d’euros). Pour faciliter l’installation le plan prévoit une aide à la structuration de ces filières et un bon « bilan carbone » pour les jeunes agriculteurs ;

- Prime à la conversion pour les agroéquipements (135 millions d’euros) afin de permettre aux agriculteurs d’investir dans des outils plus sobres en ressources, tout en rendant l’agriculture française plus moderne, compétitive et plus rémunératrice pour l’agriculteur ;

- Programme « plantons des haies ! » (50 millions d’euros) pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité autour de leurs cultures et reconstituer les haies bocagères. Objectif : plantation de 7 000 km de haies et la gestion durable de 90 000 km de haies existantes ;

- Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes (50 millions d’euros) afin qu’elles puissent s’équiper et former leur personnel pour proposer des repas issus d’un approvisionnement frais et local ;

- Soutient aux Projets alimentaires territoriaux (PAT) (80 millions d’euros) qui visent à soutenir la création de circuits courts, luttent contre le gaspillage. L’objectif est fixé d’au moins un PAT par département d’ici 2022 ;

- 1000 restaurants situés en particulier dans les communes rurales de moins de 20 000 habitants seront aidés à développer ou à adapter des activités de restauration durable ;

- L’initiative « Jardins partagés » accélérera leur développement, afin de soutenir une dynamique enclenchée depuis plusieurs années mais souvent confrontée à des investissements initiaux importants ;

- L’opération « Paniers fraîcheurs » soutiendra les acteurs (groupements d’achat ou de coopératives de consommateurs, de magasins de producteurs, d’associations…) engagés dans le développement de l’accès à des produits locaux des plus modestes et concitoyens isolés.