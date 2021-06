Dans une note Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, indique qu’en mai 2021 la température moyenne en France s’est établie à 13,9°C, « soit 1,3°C de moins que la normale ».

Le printemps le plus froid depuis 2013

Le déficit de température varie selon les régions, il est de plus de 2°C dans le Nord-Est et de 1° dans le reste de la France « excepté dans le Sud-Est et en Corse ». Agreste précise ainsi que le printemps météorologique, qui a pris fin le 31 mai 2021, s’est terminé avec « un déficit moyen de 0,6°C sur le trimestre, c’est le plus froid depuis 2013. »

Des pluies excédentaires mais une sécheresse toujours présente

Il n’y a pas que les températures qui ont été exceptionnelles durant ce mois de mai, les précipitations l’ont aussi été. En effet, les pluies ont été « excédentaires sur l’ensemble de la

métropole en mai 2021 ».

Agreste indique que l’excédent par rapport à la normale varie de 18 % dans l’Ouest à 37 % dans le Nord-Est. Le service du ministère de l’Agriculture indique cependant que cet excédent n’a pas réussi à « compenser la sécheresse des mois précédents ». Ainsi, dans le Sud-Ouest et l’Ouest depuis le début de mars 2021, le cumul des précipitations sont respectivement déficitaires de 32 % et 37 %

Toutefois, dans certaines régions comme le Nord-Est et le Sud-Est, depuis le début de mars, le cumul s’approche de la normale. « La sécheresse en surface s’est atténuée sur l’ensemble du territoire durant ce mois de mai », précise ainsi Agreste.

