Les agriculteurs au boulot 55 heures par semaine et le week-end

Les agriculteurs déclarent un temps de travail hebdomadaire bien supérieur à celui de l’ensemble des personnes en emploi, relève l’Insee dans son Portrait des professions, d’après des données d’enquête de 2019.

Une semaine et demie en une semaine

Avec 55 heures de travail par semaine en moyenne, c’est près de 50 % de plus (18 heures) que les 37 heures de l’ensemble des travailleurs. Dit autrement, ils font une semaine et demie en une semaine.

En prenant en compte le nombre réduit de congés que les agriculteurs s’octroient, leur durée annuelle effective de travail serait même 65 % supérieure à celle de l’ensemble des travailleurs français.

Week-end et nuit

La très grande majorité des agriculteurs travaillent le week-end : en 2019, 88 % d’entre eux ont travaillé au moins un samedi au cours des quatre dernières semaines (contre 39 % de l’ensemble des personnes en emploi) et 71 % au moins un dimanche (contre 22 %).

En outre, 15 % des agriculteurs ont, au cours des quatre dernières semaines avant l’enquête, travaillé au moins une fois la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, contre 10 % pour l’ensemble des personnes en emploi.

C’est plus que les autres indépendants

Les agriculteurs travaillent plus que les autres indépendants. Les chefs d’entreprise comptant 10 salariés ou plus, déclarent travailler en moyenne 52 heures par semaine, contre 45 heures pour les commerçants et 44 heures pour les artisans. Au moins une fois par mois, les deux tiers travaillent le samedi et un tiers le dimanche.

