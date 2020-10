pour vous connecter et poursuivre la lecture

L’Insee a publié ce 23 octobre 2020 une étude qui indique que trois quarts des agriculteurs (1) sont des hommes et qu’ils sont 55 % à avoir plus de 50 ans.

Un taux de féminisation toujours en baisse

Un constat à nuancer car il ne renseigne pas sur le nombre de femmes ayant opté pour le statut de conjointe collaboratrice. Une étude du service de la statistique et de la prospective du ministère de l’Agriculture de novembre 2019 avait néanmoins confirmé que le taux de féminisation des actifs agricoles ne cessait de diminuer depuis 1988.

Plus de « seniors » que dans les autres secteurs

Concernant l’âge des agriculteurs, seul 1 % d’entre eux a moins de 25 ans selon l’Insee. « Les agriculteurs constituent, de loin, le groupe socioprofessionnel comportant proportionnellement le plus de seniors en activité », précise l’étude. 13 % des exploitants ont 60 ans et plus.

La moitié des employeurs n’ont qu’un seul salarié

Sur le plan de la main-d’œuvre, une large majorité d’exploitants (69 %) n’ont employé aucun salarié en 2019 selon l’Insee. La moitié (53 %) des agriculteurs employeurs a un seul salarié. Ils sont 33 % à en avoir entre deux et quatre.