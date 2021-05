L’impact limité de la convergence totale

Selon les auteurs, maintenir des montants différenciés par hectare semble désormais difficile à justifier. Ils suggèrent d’aller au bout de la démarche engagée en 2015 et d’appliquer une convergence à 100 % du paiement de base (DPB). Le DPB moyen national serait ainsi de 114 € par hectare.

Cette redistribution serait défavorable aux exploitations spécialisées en céréales (–1 600 € en moyenne et –3 700 € pour des exploitations de plus de 200 ha). Quasi neutre pour les exploitations laitières (–350 €), elle serait en revanche favorable aux élevages spécialisés de bovins à viande (+2 600 € par exploitation en moyenne) et d’ovins et de caprins (+1 800 €), exploitations qui perçoivent par ailleurs des aides couplées. Les pertes ou les gains seraient d’autant plus élevés que la surface de l’exploitation est grande.