Dans un communiqué commun du 15 octobre 2020, la FNSEA et JA interpellent le gouvernement sur les conséquences désastreuses de la sécheresse sur la trésorerie de certaines exploitations agricoles et demandent la mise en place de mesures sociales et économiques.

Etendre les mesures liées au covid

Avec la crise sanitaire, certains exploitants ont pu bénéficier à titre dérogatoire pour l’année 2020, du calcul de leurs cotisations sociales sur la base d’une assiette « nouvel installé ». Les deux syndicats demandent que cette dérogation puisse être étendue aux agriculteurs « pour lesquels l’impact sur le chiffre d’affaires de la sécheresse se révèle significatif ».

Ils demandent également l’extension des prêts garantis par l’État aux agriculteurs touchés par la sécheresse. « Nous ne sommes pas plus responsables, sur nos fermes, du Covid que de la sécheresse », soulignent les deux syndicats.

« Accompagner les plus endettés et fragilisés »

Alors que les 30 millions d’euros annuels abondent le fonds d’action sanitaire et sociale de la MSA destiné à la prise en charge des cotisations sociales des non-salariés agricoles et des employeurs de main-d'œuvre agricole, les syndicats demandent à tripler exceptionnellement ce montant. La FNSEA et JA souhaitent également le déclenchement du fonds d’allègement des charges pour que « l’État puisse accompagner les exploitants les plus endettés et fragilisés ».

Sur le terrain, les syndicats discutent avec les préfets pour obtenir le report de paiement de la taxe sur le foncier non-bâti dans les territoires les plus touchés par la sécheresse.