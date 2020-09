Des relations commerciales équitables

« Nous exigeons d’être traités de manière équitable ! », a également lancé Christiane Lambert. Elle juge que l’import de produits ne respectant pas les normes européennes ne peut plus être toléré. De plus, dans les tensions entre la Chine et les États-Unis, la filière agroalimentaire européenne ne peut plus être « une variable d’ajustement ». Autres inquiétudes pour la nouvelle présidente, les négociations en cours avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande et le futur Brexit où « le no-deal serait une solution délicate ».