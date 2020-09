pour vous connecter et poursuivre la lecture

C’est dans un contexte particulier, alors que la crise sanitaire et ses conséquences restent incertaines que le projet de loi de finances pour 2021 a été présenté en conseil des ministres ce 28 septembre 2020. Le gouvernement propose une enveloppe « quasi stable » de 4,8 milliards d’euros pour le ministère de l’Agriculture.

Compétitivité et durabilité

36 % du budget proposé (1,74 milliard d’euros) est destiné à la compétitivité et à la durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. Est notamment inclus le financement de l’ICHN à hauteur de 277 millions d’euros qui complétera les crédits européens (Feader).

Les moyens alloués aux MAEC et à la conversion à l’agriculture biologique, s’élèvent à 123 millions d’euros en autorisation de paiement et à 116 millions d’euros en crédit de paiement. Du côté de l’installation, l’enveloppe globale cofinancée par l’Union européenne et la France atteindrait 185 millions d’euros.

Annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines, le maintien du dispositif d’exonération de charges patronales pour l’emploi de saisonniers (TO-DE) est confirmé dans le projet de loi de finances pour 2021. « 127 millions d’euros seront consacrés au dispositif en 2021. »

Le ministère de l’Agriculture a par ailleurs précisé que le dispositif serait prolongé jusqu’à la fin de 2022. 1,23 milliard d’euros sont par ailleurs prévus pour « maintenir un niveau élevé de soutien aux exploitations et filières, ainsi qu’aux organismes partenaires de la sphère agricole ».

Enseignement agricole et communication

Une part importante du budget agricole pour 2021 (31 %) proposé est destinée à l’enseignement agricole, atteignant 1,8 milliard d’euros. Le gouvernement souhaite mettre l’accent sur la communication afin d’attirer de nouveaux profils. Les crédits alloués aux bourses d’études et autres aides sociales destinés aux étudiants sont augmentés de 6 millions d’euros.

Des moyens supplémentaires (+2,6 millions) seront fléchés vers l’enseignement technique agricole pour l’accueil d’élèves en situation de handicap. L’enseignement supérieur verra ses moyens augmenter de 3,8 millions en 2021.

600 millions d’euros pour la sécurité sanitaire

Des moyens supplémentaires sont aussi prévus dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé et de la protection animales et de la santé des végétaux. « Les contrôles sanitaires tout au long de la chaîne alimentaire et la surveillance des dangers sanitaires constituent une priorité », selon le ministère.

Enfin, le projet de loi de finances pour 2021 anticipe une possible sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation préserve la capacité en 2021 de recruter spécifiquement 320 agents pour rétablir les éventuels contrôles sanitaires aux frontières.

Bertille Quantinet