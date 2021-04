La Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) estime que la mise en place d’une aide couplée à l’unité de gros bétail (UGB) pour la future Pac « ferait sens ». Mais elle demande d’aller plus loin sur les écorégimes pour être en cohérence avec les systèmes de production existants.

Pour la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), une aide couplée avec une entrée à l’unité de gros bétail (UGB) « fait sens ». C’est ce qu’indiquait le syndicat, le 8 avril 2021, en réaction aux différents scénarios proposés par le ministère de l’Agriculture pour le plan stratégique national (PSN) pour la future Pac.

« Nous déplorons que ce soit une difficulté pour les allaitants, il faut trouver un équilibre », considère Marie-Thérèse Bonneau, vice-présidente de la FNPL.

Le syndicat estime que le ministère a entendu certaines de ses propositions mais qu’il faut aller plus loin notamment sur les écorégimes. « La mise en valeur d’un hectare, sur la biodiversité ou les emplois induits, n’est pas identique s’il y a des animaux ou s’il n’y en a pas », argumente Marie-Thérèse Bonneau. Les écorégimes pourraient amener une « surdotation » pour le bien-être animal ou pour maintenir les animaux sur les hectares, propose la FNPL.

> À lire aussi : Aides couplées : ce scénario de la Pac qui inquiète les éleveurs allaitants (30/03/21)

Besoin d’un signal positif

« Nous avons besoin d’une Pac qui ait vraiment un sens pour l’élevage et la production laitière, ajoute-t-elle. Le PSN doit définir quel est le contrat avec les agriculteurs et si on veut ou pas une ligne (NDLR : politique) qui les accompagne à conserver l’élevage sur les territoires. »

Selon la FNPL, les producteurs de lait sont ceux qui ont perdu le plus sur le dossier de la Pac depuis 15 ans, notamment du fait du découplage de l’aide direct laitière (ADL) et de la convergence des DPB.

« La production laitière est à la croisée des chemins. Nous avons besoin d’un signal positif pour les producteurs », s’inquiète Marie-Thérèse Bonneau. La FNPL constate un ralentissement de la production partout en France et plus marqué en Bretagne et dans les Pays de Loire, deux régions fortement productrices, ainsi qu’une forme de lassitude des éleveurs.

> À lire aussi : Pac 2023-2027 : les scénarios proposés à la concertation pour les futurs écorégimes (06/04/21)