Une nouvelle indemnité inflation pour l’alimentation

Véritable casse-tête pour l’exécutif, la création d’un chèque alimentaire spécifique est une nouvelle fois reportée. « Dans l’urgence », le gouvernement versera une nouvelle indemnité inflation à destination des familles modestes, a annoncé mardi la Première ministre Elisabeth Borne.

Elle sera distribuée « à la rentrée » et « directement sur le compte en banque, en une fois », en fonction de la composition des familles, a-t-elle précisé, sans détailler son montant, ni le nombre de ménages qui en bénéficieront. La Première ministre a toutefois assuré que la réflexion continuait sur un chèque alimentaire plus ciblé sur les produits « de qualité » et « bio ».