La chasse de la barge à queue noire et du courlis cendré est suspendue jusqu’au 31 juillet 2021. La nouvelle a été officialisée par deux arrêtés du ministère de la Transition écologique et solidaire, publiés au Journal officiel du 31 juillet 2020.

Un autre projet d’arrêté est actuellement en consultation publique : il concerne la tourterelle des bois et propose de baisser le quota de prélèvements pour la prochaine saison de chasse de 18 000 à 17 470 oiseaux. Le ministère compte 4 950 oiseaux prélevés pour 2019-2020 et impute le déclin de l’espèce en France, « en grande partie, à la disparition des habitats » qui est aussi observée pour les oiseaux non nicheurs ou migrateurs.

La chasse à la glu dans le Sud-Est bientôt interdite ?

Nommée depuis moins d’un mois à la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire, Barbara Pompili, a déclaré à la mi-juillet à la Fédération nationale des chasseurs, selon France Info, vouloir interdire la chasse à la glu des grives et merles pour la saison prochaine. Cette technique dite « traditionnelle » est pratiquée dans 5 départements du sud-est de la France. La Fédération nationale des chasseurs n’a pas écarté de former des recours juridiques pour la sauvegarder.