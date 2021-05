Les députés favorables au contrôle instruit par les Safer

Une coalition foncière, à laquelle appartiennent la Confédération paysanne, la Fnab et Terre de Liens, avait appelé le 10 mai 2021, les parlementaires à « améliorer le texte » proposé par Jean-Bernard Sempastous, l’estimant « trop faible, voire contre-productif, pour lutter contre l’accaparement de terres ».

Le collectif réclamait « un refus ferme de l’agrandissement excessif, qui ne doit pas pouvoir se négocier contre d’hypothétiques mesures compensatoires, une égalité de traitement dans les différents modes d’accès au foncier et la transparence dans le financement et l’accès à l’information, pour lutter contre l’opacité du marché sociétaire et doter les Safer de moyens financiers dédiés, garants de leur impartialité dans l’instruction des dossiers ». Ces propositions ont été reprises dans des amendements déposés par des groupes d’opposition mais ils n’ont pas été retenus.