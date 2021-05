Confédération Paysanne

Dans la rue pour une « Pac de l’emploi »

réservé aux abonnés

47 min

La Confédération Paysanne est venue réclamer une Pac pour l’emploi ce 27 mai ©Confédération paysanneLa Confédération Paysanne est venue réclamer une Pac pour l’emploi ce 27 mai ©Confédération paysanne

Plus d’une centaine de militants de la Confédération Paysanne se sont rendus devant le siège de la direction générale de Pôle Emploi pour dénoncer la future Pac et défendre les petites exploitations, « oubliées » et créatrices d’emplois. Le syndicat demande à être entendu par l’Élysée.