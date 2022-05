Assurance récolte

Des précisions sur la commission en charge de l’évaluation des seuils

02.05.22

La Codar devra rendre son avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récolte. © Marylou Bressand/GFA

La future commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes (Codar) fera des recommandations au gouvernement sur les seuils de déclenchement de l’assurance et les taux de subvention et d’indemnisation.