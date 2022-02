Le baromètre de 2021 des énergies renouvelables en France a été publié le 25 janvier 2022 par Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables). Il révèle un bilan mitigé. Du côté pile, le rythme de raccordement a atteint 4,5 gigawatts (GW), surpassant son record de 2017 ; du côté face, le compte n’y est pas.

L’écart avec le rythme prévu se creuse et « explique pour partie le gros souci que nous avons sur la fourniture d’électricité », explique Vincent Jacques le Seigneur, président d’Observ’ER. La France vient de passer la barre des 25 % d’énergies renouvelables dans son mix électrique, alors qu’elle aurait dû être à 27 %… en 2020.

Le solaire est radieux, pour le moment

C’est l’énergie solaire qui tire les chiffres vers le haut, avec une puissance raccordée de plus de 2 GW en 2021, un record absolu. Ce chiffre s’explique notamment par un déploiement important de centrales solaires au sol, de plus en plus décriées.

L’avenir de la filière ne s’annonce pas si radieux. En plus d’une opposition grandissante à certains projets, la filière subit le presque monopole de la Chine pour la fabrication des panneaux solaires et les perturbations du marché générées par la pandémie.

> À lire aussi : Le prix des panneaux solaires ne baisse plus (27/04/2021)

Le rythme va pourtant devoir continuer d’accélérer. La puissance totale photovoltaïque atteignait 13,2 GW fin décembre. L’objectif de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est de 20,1 GW pour la fin de 2023.

L’éolien dans la tempête

Pour l’éolien, le retard sur la feuille de route énergétique est encore plus marqué. La filière a gagné 1 GW quand il en aurait fallu au moins deux pour suivre le rythme. Le secteur cumulait une puissance de 18,5 GW à la fin dedécembre.

L’objectif affiché est de 24,1 GW en 2023 et de 34,7 GW en 2028. La France est à la traîne, loin derrière son voisin allemand dans le domaine. L’Allemagne cumule 64 GW de puissance éolienne sur un territoire 35 % plus petit que l’Hexagone.

L’éolien est de plus en plus attaqué, et certains candidats à la présidentielle surfent sur la vague de contestations. Le développement de la filière s’est fait de manière inégale sur le territoire et certaines régions ne veulent plus de construction de nouveaux mâts.

Développement inévitable

Toutes les énergies renouvelables sont confrontées à des oppositions grandissantes en France, de l’éolien à la méthanisation. Pourtant, leur développement massif est nécessaire pour assurer l’avenir énergétique du pays. La filière du nucléaire, elle-même, annonce ne pas pouvoir fournir plus de 50 % de l’électricité française en 2050.

L’électrification du mix énergétique est l’une des clés de voûte des luttes contre le réchauffement climatique et la dépendance française aux producteurs de gaz et de pétrole.

> À lire aussi : Le futur énergétique de la France passe par l’agriculture (29/10/2021)