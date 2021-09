L’État va ouvrir un débat public sur un projet de parc solaire en Gironde. Baptisé « Horizeo » et porté par Engie, Neoen et RTE, il serait « le plus gros projet photovoltaïque ou plate-forme bas-carbone de France ».

L’État va lancer ce jeudi 9 septembre 2021 un débat public pendant six mois sur un projet de parc solaire qui deviendrait le plus grand du pays. Il se situerait en Gironde, au cœur de la forêt landaise. C’est ce qu’a annoncé ce mardi 7 septembre 2021 à Bordeaux la Commission nationale du débat public (CNDP).

Un parc solaire à 1 milliard d’euros

Le projet baptisé « Horizeo » est porté par les entreprises Engie, Neoen et RTE. Il prévoit la construction d’un parc solaire d’une puissance d’un gigawatt sur plus de 1 000 hectares de surface boisée sur la commune de Saucats, en Gironde, à 20 km au sud de Bordeaux.

« On a affaire au plus gros projet photovoltaïque ou plate-forme bas-carbone de France, et même d’Europe, et parmi les 15 ou 20 grands projets à l’échelle mondiale », a estimé ce mardi 7 septembre 2021, lors d’une conférence de presse, Jacques Archimbaud, qui préside la commission de débat public dédiée à Horizeo.

Autour du parc sont aussi prévus des batteries de stockage d’électricité, une unité de production d’hydrogène vert, un centre de données et une surface associant cultures agricoles et production d’électricité solaire, pour un budget total d’un milliard d’euros, dont 650 millions pour la partie photovoltaïque, selon le dossier édité par les entreprises porteuses du projet.

L’électricité produite sur le site devrait être équivalente à « un quart ou un cinquième de la production d’un réacteur nucléaire », a estimé Jacques Archimbaud, et serait destinée « à des industriels » et non des particuliers, dans le cadre de contrats de gré à gré.

« Non à la déforestation de 1 000 hectares de pins »

La construction du parc solaire nécessitera le défrichement d’environ 1 000 hectares de forêt dans une zone affectée actuellement à l’industrie sylvicole. Ce volet devrait être « un sujet majeur » du débat public qui prendra fin en janvier, et a déjà suscité l’opposition au projet du maire de Bordeaux Pierre Hurmic (EELV) et du président du département Jean-Luc Gleyze (PS).

Une pétition en ligne intitulée « Non à la déforestation de 1 000 hectares de pins pour un parc solaire en Gironde » a réuni plus de 18 000 signatures en huit mois. Si Horizeo aboutit, les premiers travaux débuteraient en 2024, pour une mise en service « à partir de 2026 », indiquent Engie, Neoen et RTE dans leur dossier de présentation.

