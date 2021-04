Le photovoltaïque est la production électrique qui a connu la plus importante baisse de prix ces dernières années. En France, il a été divisé par plus de cinq entre 2010 et 2019, et continuait de baisser depuis. Depuis le mois d’octobre 2020, le coût s’est néanmoins stabilisé, voire est parti à la hausse.

Pour Xavier Daval, expert sur le marché international du photovoltaïque « cette baisse est conjoncturelle, c’est une interruption momentanée de la chute des prix ». Les engrenages du commerce international sont perturbés par la situation sanitaire, mais les prix devraient reprendre leur baisse dans les mois à venir.

Des marchés agités

« Lorsque la mécanique du commerce international est grippée, les conséquences sont fortes pour l’industrie photovoltaïque, puisqu’elle ne fait aucun stock ou presque », explique Xavier Daval. Les modules sont fabriqués à la dema