Les importations de poulets en hausse de 37 % en novembre

« En novembre 2021, 16 400 tonnes-équivalent carcasse (tec) de viandes de poulet ont été importées, soit une hausse de 37,1 % sur un an et de 30 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020 », constate Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans une note d’Infos rapide diffusée le 7 février 2022. Ainsi, sur un an, le solde commercial des échanges de viande de poulet recule, en volume comme en valeur. Il atteint –31 300 tec et –63,4 millions d’euros.

Achats dynamiques en provenance de l’Europe

Les achats de découpes progressent fortement en provenance de la Belgique, des Pays-Bas, de la Pologne et du Royaume-Uni. « Cette progression s’inscrit dans le prolongement de la tendance haussière observée depuis mars », signale Agreste.

Même constat pour les importations de dinde, dont les volumes font plus que doubler sur la même période : +119,1 %, soit une hausse de 4 100 tec, portée par les achats en provenance de l’Allemagne.

Recul des exportations vers les pays tiers

En parallèle, les exportations en volume de viandes de poulet se redressent de 9,6 % sur un an (+2 600 tec). Bien qu’en retrait par rapport à la moyenne quinquennale, elles continuent en novembre à s’orienter massivement vers l’Union européenne : elles y sont en hausse de 80 %, soit +8 400 tec, mais elles reculent vers les pays tiers (–35 %, soit –5 800 tec).

Raphaëlle Borget