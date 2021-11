Entre le 26 février et le 6 mars 2022, les 600 000 visiteurs attendus au Salon international de l’agriculture de Paris (Sia) seront accueillis par une hôtesse de choix. Neige, une jeune abondance de 4 ans originaire du Grand-Bornand dans les Alpes françaises, est la vache égérie de cette nouvelle édition.

Neige « illustre parfaitement la race abondance : une robe pie rouge acajou, une tête avec un épais chignon blanc, des cornes claires et des taches rouges en forme de lunettes autour des yeux pour atténuer la réverbération du soleil et ainsi la rendre parfaitement adaptée à l’environnement de montagne », soulignent les organisateurs, dans un communiqué publié le 16 novembre 2021.

Jeu de piste sur les réseaux sociaux

La révélation de la vache égérie du Sia 2022 fait suite à près d’un mois d’investigations des internautes, sur les réseaux sociaux. Le 20 octobre 2021, le salon révélait une liste de vingt races prétendantes au titre. Depuis, divers indices ont été disséminés, pour finalement pointer vers la race abondance.

Vous l’attendiez avec impatience

→ Nous sommes très heureux de vous présenter Neige, la nouvelle vache égérie du Salon International de l'Agriculture.

Vous avez hâte de venir la découvrir lors du #SIA2022 ? Super ! La billetterie est ouverte : https://t.co/f3XtVkRHBn pic.twitter.com/nOmNc0XZho — Salon International de l'Agriculture (@Salondelagri) November 16, 2021

L’agriculture des Savoies à l’honneur

« Bien qu’elle ne représente que 1 % des effectifs nationaux, l’abondance est la quatrième race laitière française avec près de 60 000 vaches », détaille le salon. La race est particulièrement « appréciée pour sa longévité et ses aptitudes au vêlage ».

Les trois quarts de ses troupeaux se situent dans les deux Savoies. C’est le cas de l’élevage de la famille Missillier, où évoluent Neige et ses 46 comparses en production. Le lait produit y est transformé en tomme, raclette et reblochon fermiers.

À Paris, « Neige sera entourée par les éleveurs de la race abondance mais aussi par tous les acteurs de la vie agricole savoyarde. Elle sera le porte-drapeau de Savoie Mont-Blanc, regroupant la Savoie et la Haute-Savoie, départements attractifs qui concilient activités agricoles, économiques et touristiques. Ensemble, ils montreront au plus grand nombre toutes les richesses et les valeurs de ce territoire », promettent les organisateurs.

Le Salon des « retrouvailles »

Après un an d’absence, « ces retrouvailles entre les Français et leur agriculture s’annoncent intenses. » À 4 mois de l’événement, 85 % des exposants sont d’ores et déjà inscrits.

« Quant au grand public, quand il a envie, il revient… Cette édition des retrouvailles est très attendue. Je suis confiant, les visiteurs seront au rendez-vous », se réjouit Jean-Luc Poulain, agriculteur, président du Ceneca et du Sia. La billetterie est ouverte.