« Au cours des trois dernières années, trente Roumains ont été tués par les ours, observe Michèle Boudoin, présidente du groupe de travail en charge des ovins au sein du Copa-Cogeca. Il s’agit de bergers, d’éleveurs ou de touristes. Le pays compte plus de 2 000 ours, principalement situés en Transylvanie. »

Un fort impact psychologique

Alors que la commission de l’agriculture du Parlement européen a commencé à débattre sur les grands prédateurs, la responsable syndicale dresse le bilan inquiétant de la prédation l’échelle des 27 membres de l’Union européenne.

La situation de la Roumanie est un cas extrême. Michèle Boudoin souligne l’impact psychologique de la prédation sur l’homme et les animaux domestiques. L’éleveur constamment « sur le qui-vive » en attendant la prochaine attaque, tout en pointant « les mesures inefficaces pour freiner le nombre croissant et la férocité des attaques ».

Le coût des mesures de protection supporté par le budget de l’agriculture est un autre élément de mécontentement. « Si la société civile et la Commission souhaitent que des loups, des ours et des lynx parcourent les terres, qu’ils les financent par des fonds autres qu’agricoles et que les agriculteurs ne soient pas les seuls à en souffrir financièrement. »

Changer le statut

« La cohabitation avec les ours et les loups est impossible, insiste Michèle Boudoin contactée par La France Agricole le 10 janvier 2022. Pour envisager une coexistence, nous avons besoin d’une gestion assouplie. Il faut pouvoir en particulier punir les loups “délinquants”. »

« C’est pourquoi il est indispensable de modifier les annexes de la directive sur les habitats afin de garantir que certaines espèces avec des populations stables puissent être mieux gérées pour le bien-être de l’homme et de la nature », insiste-t-elle.