Pour son redémarrage après la crise du Covid, le Space se déroulait sur trois jours au parc-expo de Rennes avec une journée digitale le vendredi 17 septembre. Selon ses organisateurs, ce sont près de 75000 visiteurs qui sont venus à la rencontre des 1 100 exposants.

Le #SPACE2021, une belle édition de reprise et de retrouvailles avec 1 100 exposants et 74 772 visiteurs dont 4 629 internationaux. Le SPACE a été heureux de vous retrouver au @ParcExpoRennes ! Un grand MERCI à tous pour votre participation et à l'année prochaine pic.twitter.com/dbpCQTcA5i