Découvrez les nouveautés du Space (première partie)

Faresin est toujours l’unique acteur de la manutention à proposer un chargeur télescopique agricole électrique. L’engin dispose d’une hauteur de levage de 5,90 m et une capacité de charge de 2,6 tonnes. Il embarque deux moteur électriques : un pour animer les roues et le second pour entraîner les asservissements hydrauliques.