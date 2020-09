pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Je ne comprends pas pourquoi les éleveurs ne touchent que 0 à 1,5 €/kg de laine vendu », s’est exclamé Jean-Roch Lemoine, de la Fédération nationale ovine (FNO) lors des rencontres nationales de la laine qui réunissaient, les 18 et 19 septembre 2020 à Saugues en Haute-Loire, les acteurs et les experts de la filière. « Et encore 1,5 €/kg, le chiffre reste à vérifier », ironise-t-il. Pourtant la laine regorge d’atouts. C’est un produit isolant, solide, léger, hypoallergénique…. qui trouve des utilisations aussi bien dans l’habillement, que dans l’ameublement ou l’industrie.

Le juste prix évalué à 3 €/kg

Le problème c’est que son cours mondial n’a jamais été aussi bas. Au fil des années, par manque de rémunération, la qualité s’est dégradée. « Mal rémunérés, les éleveurs ne font plus attention et ne sélectionnent plus sur ce critère », constate Jean-Roch Lemoine. Les industriels lainiers qui ont disparu pour la plupart se sont détournés de la laine française. Pour autant, « le partage de la valeur serait le bienvenu pour l’éleveur », martèle-t-il.

C’est loin d’être le cas. Aujourd’hui, certains éleveurs doivent même payer pour la destruction de la matière (150 €/t) lorsqu’ils ne trouvent pas preneur. Il faut « 3 €/kg pour que l’éleveur soit rémunéré au plus juste » selon l’évaluation du programme de coopération autour de la valorisation de laine locale Défi-laine. Quelques tonnes de laine bénéficient de ce débouché. D’autres initiatives locales présentées lors des rencontres vont dans ce sens. La recherche peut elle aussi donner de nouvelles perspectives au produit.