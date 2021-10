Beaucoup de chiffres apparaissent en rouge pour signaler leur augmentation dans le bilan national sur les dommages des loups au 30 juin 2021 publiés le 6 octobre 2021. En Bourgogne-Franche-Comté, la colonisation est en marche. La progression des attaques est spectaculaire, notamment dans les départements de la Saône-et-Loire et de la Haute-Saône.

La Saône-et-Loire enregistre près de 350 victimes (48 constats indemnisables) en 6 mois et la Haute-Saône, 100 victimes pour 16 attaques indemnisables. La prédation augmente également en Côte-d’Or qui compte plus de 80 victimes. Au total, la région dénombre plus de 80 attaques et plus de 560 victimes.

En Savoie, les dégâts augmentent aussi

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Savoie comptabilise 335 victimes (indemnisables ou en cours d’instruction), soit 66 de plus qu’en 2020. D’une manière générale, la progression des dégâts du prédateur est forte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’Allier, la Haute-Loire et le Rhône refont leur entrée dans le classement. Dans la Drôme, l’Isère et la Haute-Savoie, la prédation sur les troupeaux reste importante, même si elle recule.

Dans le Grand Est, la situation s’est apaisée dans la Meurthe-et-Moselle ou la Haute-Marne. Les attaques ont en revanche redoublé dans les Vosges. Les prédateurs sont de retour dans la Meuse.

La région des Pays de la Loire, fait son apparition dans le tableau avec la Vendée où 5 constats ont été recensés.

En Occitanie, le Tarn fait son entrée dans le classement, mais l’Aude et l’Hérault enregistrent le plus de dommages : près de 130 au total.

Le Var prend la tête

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le contexte est toujours aussi tendu, même s’il reste globalement stable. Plus de 2 000 victimes sont indemnisées (ou en cours d’instruction),

Dans le Var, la progression des dégâts est forte avec près de 150 victimes supplémentaires par rapport à l’année dernière. Le département détient même le record français, avec plus de 700 victimes, et passe devant les Alpes-Maritimes qui tenait la tête jusqu’à présent.

