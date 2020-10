Les agents de l’Office français de la biodiversité ont dénombré au moins cinq portées d’ourses dans les Pyrénées centrales. Ce chiffre est issu du croisement des indices relevés en France et en Espagne de juin à août 2020, apprend-on dans la lettre d’information du réseau ours brun « L’Écho des Tanières ». Au total, 10 oursons de l’année seraient présents dans les Pyrénées :

Deux portées de trois oursons ;

Une portée de deux oursons ;

Deux portées d’un ourson.

Plus d’observations

Cette année 2020 reste aussi marquée par des observations visuelles d’ours plus nombreuses que l’année dernière (37). Des comportements de rut et un accouplement ont même été observés et filmés dans l’Ariège.

Côté dommages sur les troupeaux, ils semblent rester dans le sillage de ceux de 2019. Au 30 septembre 2020, 527 dossiers de dommages ont été déposés, soit une trentaine de moins que l’année dernière. Une partie est encore en cours de traitement.

« La peur doit changer de camp »

La concentration des prédateurs est telle dans certains secteurs que le travail des bergers est très compliqué. « Sur la commune d’Ustou par exemple, dix-sept ours sont recensés, note Philippe Lacube, le président de la chambre d’agriculture de l’Ariège. Les rencontres avec l’homme sont de plus en plus fréquentes et cela est inquiétant. Trouver du personnel pour travailler dans ces conditions sera difficile pour les prochaines années. »

Pour le responsable, « la peur doit changer de camp ». Le président de la chambre d’agriculture salue le travail de la brigade venue effaroucher les ours qui s’approchaient des troupeaux. « Elle a parfois eu bien du mal à repousser les prédateurs, ajoute-t-il. Pour autant, c’est une technique qui doit être généralisée. Il faut plus de moyens. »

