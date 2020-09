pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Cet été, des bergers se sont retrouvés en situation critique de face à face avec un ou plusieurs, et cela aurait pu mal tourner », observe la Confédération paysanne dans un communiqué de presse du 10 août 2020. Les seules armes dont disposent les bergers sont « dans le meilleur des cas un phare et une bombe au poivre », soit des moyens d’effarouchement de niveau 1.

« Nous ne pouvons pas demander aux bergers salariés de s’exposer seuls, de nuit comme de jour, aux prédateurs, souligne le syndicat. Outre de nombreuses entorses au code du travail, c’est surtout un risque mortel qu’ils courent. »

Du matériel performant pour observer les ours

La Confédération paysanne estime que pour « garantir la sécurité des ours qui est une espèce protégée » une brigade expérimentée s’impose. Cet été, les agents effaroucheurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) ont d’ailleurs repoussé le prédateur à plusieurs reprises. « Des attaques d’ours ont été prévenues et des périodes de calme ont suivi ces interventions », déclare le syndicat, saluant le travail de la brigade des grands prédateurs équipée de matériel spécifique (caméra thermique). « Nous souhaitons que cette action soit prolongée et renforcée », ajoute-t-il.