À la fin de la semaine dernière (entre le 15 et le 16 juillet 2020), plusieurs ours ont été observés par une bergère et des agents de l’OFB (Office français de la biodiversité) sur l’estive du groupement pastoral du col d’Escots à Ustou (Ariège). Les quatre ours (une femelle, deux oursons et un ours adulte) avaient ainsi semé la panique dans un troupeau.

Faisant suite à ces observations la préfecture de l’Ariège avait déclenché le protocole « ours à problème » et elle avait demandé à l’OFB de « conduire une expertise destinée à caractériser le comportement des ours présents ». Alain Servat, le maire d’Ustou, avait même pris un arrêté pour interdire la randonnée sur une partie des chemins de la commune d’Ustou.

Pas d’ours « présentant un comportement à problème »

Le 23 juillet 2020, l’OFB a présenté ses conclusions à la préfète de l’Ariège, aux services de l’État, aux représentants des éleveurs et aux associations de protection de la nature. Dans un communiqué, la préfecture explique qu’au cours de cinq nuits d’effarouchement renforcé et de deux nuits de surveillance nocturne « il n’a pas été observé d’ours, ni constaté de nouvelle prédation ».

« Les informations recueillies auprès de l’ensemble des partenaires présents sur l’estive au cours de ces derniers jours, ne permettent pas, à ce stade, d’identifier des ours présentant un comportement d’ours à problème, précise le communiqué. Les investigations seront donc poursuivies. » La préfecture indique également « que l’accompagnement pour la protection du troupeau ainsi que les opérations d’effarouchement renforcé vont être poursuivies dans les prochains jours ».

