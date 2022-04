La production française d’aliments du bétail a atteint 1616 400 tonnes en janvier 2022, selon les chiffres diffusés par le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale. C’est 2,4 % de moins qu’en 2021. Seul le secteur avicole échappe à la tendance baissière. Reste à voir l’impact qu’aura l’épidémie de grippe aviaire qui sévit actuellement dans le grand ouest.

Les tonnages pour vaches laitières en net repli

Les fabrications à destination des bovins ont atteint 349900 tonnes en janvier, soit 5,2 % de moins qu’en 2021. Cette chute concerne à la fois les vaches laitières (-5,5 %) et les autres catégories de bovins (-4,5 %). Les volumes de mash reculent également, à 94400 tonnes (- 2,3 %), et ceux destinés aux ovins et caprins, de 0,6 %.

Du côté des monogastriques, les aliments fabriqués pour la filière porcine accusent un repli de 4,9 %, pour un volume total de 369000 tonnes. « La production est en recul que cela soit en porcelets (-5,5 %), truies (-6,5 %) ou engraissement (-4,5 %), laissant se confirmer une tendance à la décapitalisation », observent le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale.

Légère hausse en volailles

La tendance est en revanche légèrement haussière pour les volailles (+0,7 %). Mais derrière cette légère progression, se cachent d’importantes disparités. Les volumes destinés aux dindes s’effondrent de 10,9 %. À l’inverse les tonnages pour les cailles progressent (+57,9 %), ainsi que ceux pour les palmipèdes (+6,6 %), les pintades (+6,7 %) et les pondeuses (+3,2 %).

« L’épidémie de grippe aviaire s’étant étendue dans l’Ouest de la France laisse présager des baisses de tonnages importantes dans les prochains mois », préviennent le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale. Enfin, les volumes d’aliments pour lapins reculent de 5,0 %) et ceux des aliments d’allaitement de 1,5 %, en janvier 2022 toujours.

Un début de campagne en repli

« Sur les 7 premiers mois de la campagne 2021/2022, nous observons une baisse de 1,6 % de la production nationale, complètent le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale. La baisse la plus importante s’observe en bovins » (-4,6 %, -3,0 % pour les vaches laitières et -7,7 % pour les bovins viandes. Les tonnages pour les porcs reculent de 2,6 % et ceux pour les volailles progressent de 1,7 %.