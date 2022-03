Le repli de la collecte de lait de vache se poursuit

« L’année 2022 démarre en prolongeant le repli de la collecte de lait [de vache] observé depuis septembre 2021. En janvier, la collecte diminue ainsi de 1,9 % par rapport à janvier 2021 », résume Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa dernière note d’infos rapides.

Sur les quelque 2 milliards de litres collectés en janvier, 5 % des volumes le sont en bio et 16,6 % en segmentation AOP/IGP.

Repli généralisé à l’ensemble des bassins laitiers

« À l’instar de la tendance au niveau national, la collecte de lait de vache recule dans tous les bassins », précise Agreste.

Entre janvier 2021 et janvier 2022, la collecte décroche de 3 à 4 % dans le Grand-Est, le Nord-Picardie et le Sud-Ouest. La baisse oscille entre 2 et 3 % dans le Sud-Est et le Charente-Poitou. La Normandie perd 1,9 % de ses volumes sur un an. Le repli annuel tourne autour de 1 % dans le Centre et en Auvergne-Limousin. La casse est limitée dans le Grand-Ouest (–0,3 %/2021).

Alexandra Courty