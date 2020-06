La fourchette de prix du lait annoncée aux producteurs Fonterra sur la campagne 2019/2020 tient toujours, bien que réduite. Le point médian est en effet passé de 7,3 $/kgMS à 7,2 $/kgMS « en réponse à un déséquilibre offre et demande qui tire les prix vers le bas », justifie la coopérative néo-zélandaise dans un communiqué publié le 21 mai 2020. Les prévisions sont bien moins réjouissantes en ce qui concerne la saison 2020-2021.

Un bilan « solide » pour la saison 2019-2020

Sur la campagne en cours, le directeur général de la structure Miles Hurrell dresse un « bilan solide avec un bon flux de trésorerie et une dette en repli. » En dépit des perturbations de marchés occasionnées par le coronavirus, les bénéfices avant intérêt et impôts du groupe ont augmenté de plus de 300 millions de dollars par rapport à la campagne précédente, entre septembre et avril. L’objectif de marge brute de l’entreprise, équivalent à 2,5 milliards de dollars, est en passe d’être atteint. « Lorsque la pandémie de Covid-19 s’est installée, nous avions déjà contracté un pourcentage élevé de l’approvisionnement en lait de cette saison », rappelle Miles Hurrell. De quoi en minimiser l’impact économique.

Malgré tout, les activités de restauration de la coopérative ont été impactées. « Nous avons vu nos ventes en Chine chuter en février, mais elles ont rebondi à des niveaux plus normaux en mars et cela s’est poursuivi en avril. Nous constatons maintenant l’impact de Covid-19 sur nos activités de restauration en Océanie, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine », explique le directeur.

Avenir incertain

Avec un mix-produit essentiellement basé sur l’exportation, Fonterra craint une « récession économique mondiale : Nous ressentirons [encore] l’impact du Covid-19 mais il est difficile de savoir comment, quand et dans quelle mesure. » La hausse des fabrications de beurre et d’ingrédients secs aux États-Unis et en Europe inquiète également les responsables de la coopérative.

Un marché concurrentiel et un pouvoir d’achat des consommateurs attendu à la baisse, il n’en faut pas plus pour contenir les prévisions sur le prix du lait. « Nous fixons la fourchette de prix du lait en sortie de ferme en 2020-2021 à 5,40 $ — 6,90 $/kgMS. Cette gamme de prix reflète l’incertitude à laquelle nous sommes confrontés sur le long terme », conclut John Monaghan, président de Fonterra. La prochaine campagne débutera en septembre.