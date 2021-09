Négociations commerciales

La coopération laitière défend la hausse des prix

réservé aux abonnés

2 h

Damien Lacombe, le président de la Coopération laitière, espère une hausse des tarifs de 5 à 7 % sur les produits laitiers. © Cédric Faimali/GFA

Face à la crise des matières premières et à la montée en puissance des exigences environnementales, sociétales et réglementaires, vis-à-vis du monde de l’élevage, la Coopération laitière ne voit pas d’autre issue qu’une « inflation forte et durable du prix des produits laitiers ».