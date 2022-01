Le 9 décembre dernier, la Commission européenne a organisé une conférence « de haut niveau » intitulée « Le bien-être animal dans l’Union européenne, aujourd’hui et demain ». Elle a invité 745 participants à partager leurs points de vue pour « alimenter l’évaluation des règles actuelles en matière de bien-être animal au sein de l’Union européenne et l’analyse d’impact qui soutiendront la proposition législative », a annoncé le Conseil de l’Union européenne à l’occasion du dernier conseil « Agriculture et pêche », présidé par Julien Denormandie.

Fournir des preuves scientifiques

« Des experts de haut niveau ont discuté des principales questions qui seront abordées par la future législation européenne en matière de bien-être animal : la fin de l’élevage en cage, le bien-être à la ferme, l’étiquetage, le transport et l’abattage », indique le communiqué.

L’objectif étant d’aligner la future législation sur « les dernières preuves scientifiques disponibles, d’élargir son champ d’application et de la rendre plus facile à mettre en œuvre afin de garantir un niveau plus élevé de bien-être animal ».

D’autres travaux lancés, comme la consultation publique sur le bien-être animal (1), devraient apporter des éléments de réflexion supplémentaires à la Commission.

Les prochaines étapes

Mi-2022, Bruxelles a l’intention de publier une évaluation élargie. « Les avis pertinents de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) sont attendus entre mi-2022 et début 2023 ».

L’analyse d’impact, visant à évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales des modifications envisagées des règles européennes, devrait être finalisée au début de 2023, « avec l’objectif d’adopter les propositions législatives au cours de la même année », projette le Conseil de l’Union européenne.