Le 18 mars 2021, les industriels laitiers Bel et Lactalis annonçaient la signature d’une promesse unilatérale d’achat concernant Leerdammer. Une nouvelle étape a été franchie le 27 août 2021. « La Commission européenne a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la nature spécifique des produits Leerdammer et de la présence de nombreux concurrents crédibles et bien établis sur le segment des fromages à pâte pressée à trous », a déclaré Bruxelles, qui donne ainsi son feu vert à la finalisation de la vente.

Pour l’acheteur, Lactalis, cette opération vise à renforcer l’ancrage européen du groupe. Dans le même temps, cet accord commercial va lui permettre au cédant, Bel, de retrouver la pleine propriété d’un quart de son capital.

