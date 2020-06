La perception sociétale vis-à-vis des activités d’élevage extensives, la cohabitation avec les loups, l’évolution des soutiens publics et les positions politiques prises concernant les marchés internationaux seront les moteurs de l’évolution du pastoralisme selon une étude conduite par TerrOïko-Blézat Consulting à la demande du ministère de l’Agriculture.

Le pastoralisme jouit d’une image positive auprès de la société. « Cette forme d’élevage réalise une synthèse des aspirations de la société vers un équilibre entre activités humaines et respect de l’environnement et montre une forte résilience face aux changements en cours, à la fois climatiques et énergétiques », estime TerrOïko-Blézat consulting en conclusion de son étude sur l’avenir du pastoralisme à l’horizon 2035. Des opportunités existent donc pour que le pastoralisme conforte son activité, voire la l’étendent sur de nouveaux territoires avec l’écopâturage, par exemple. Les différences du pastoralisme par rapport à l’élevage intensif doivent néanmoins gagner en visibilité tout en privilégiant les produits de qualité, estiment les auteurs du rapport. Le frein de la prédation La cohabitation du pastoralisme avec le loup est un frein au développement de ce mode d’élevage. « Une incertitude existe sur la faisabilité technique de méthodes d’intervention et de protection plus efficaces », indique TerrOïko-Blézat consulting en conclusion de son étude. L’acceptabilité d’un pastoralisme « paysager » par les acteurs pastoraux pourrait être vécue comme une dénaturation de leur métier pour devenir « jardinier de la nature », « guide touristique », ou encore « garde-manger pour les loups ». M.-F. Malterre

