« Les dénominations surréalistes de viande et de produits laitiers, ça suffit ! » lancent les organisations européennes de l’élevage (1). Dans un communiqué daté du 6 octobre 2020 relayé par le Copa-Cogeca (les agriculteurs et coopératives européennes), elles s’insurgent contre l’éventuelle reconnaissance juridique de dénominations telles que « burger végétarien » et « saucisse végétarienne ».

Le Copa-Cogeca demande aux député européens de ne pas reconnaître juridiquement les dénominations telles que « burger végétarien » et « saucisse végétarienne » et de les réserver aux produits carnés. © Copa-Cogeca

Le Parlement européen devrait se prononcer en novembre sur la nécessité de protéger ces dénominations végétales d’imitation de viande. Si les députés les approuvent, cela « reviendra à ouvrir une boîte de Pandore qui aura un impact à long terme sur les consommateurs, ainsi que sur les éleveurs », estime le Copa-Cogeca. Celle-ci appelle les eurodéputés à réfléchir en profondeur « aux conséquences de la généralisation de tels termes, qui favorise des pratiques de commercialisation trompeuses et injustes ».

A nouveau concept, nouveau nom

Le secteur européen de l’élevage a donc décidé de se mobiliser et de lancer la campagne européenne intitulée : « Ceci n’est pas un steak ». À base notamment d’affiches, il illustre le caractère ultratransformé de ces alternatives à la viande en précisant leur contenu.

Les organisations professionnelles précisent toutefois « ne pas s’opposer à la production de protéines végétales pour les produits végétariens ». Elles estiment en revanche que « les imitations à base de végétaux qui tendent à copier les dénominations et caractéristiques des produits laitiers ou carnés doivent trouver leur propre voie ».

« Le secteur végétal doit redoubler d’efforts en matière de créativité, poursuit le communiqué du Copa-cogeca. Plutôt que d’investir dans des activités de lobbying, ces entreprises doivent se pencher sur de nouveaux concepts de marketing », à moins qu’elles briguent précisément le marché de la viande.

