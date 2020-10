Une usurpation des termes et des codes de la viande. Dans un communiqué du 29 septembre 2020, Interbev (interprofession du bétail et des viandes), Anvol (interprofession de la volaille de chair) et Inaporc (interprofession du porc) annoncent qu’elles vont attaquer en justice l’entreprise Les Nouveaux Fermiers.

Cette start-up parisienne a dévoilé le 21 septembre 2020 l’entrée en production de la toute première usine de « viande végétale » de France. Soutenue par le fonds d’investissement de Xavier Niel et la BPI France, elle fabriquait jusqu’à présent dans d’autres pays européens.

> À lire aussi : Les Nouveaux Fermiers lancent leur première usine en France (22/09/2020)

« Les Nouveaux Fermiers enfreignent la loi »

Les professionnels des filières élevage et viande françaises fustigent une usurpation du terme « fermier » et des « codes » de la viande, et dénoncent « une stratégie visant à profiter de l’image culinaire de la viande pour finalement dénigrer les produits des filières françaises d’élevage. »

Les interprofessions estiment ainsi que l’entreprise Les Nouveaux Fermiers enfreint la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires. Et ce, « en commercialisant et promouvant des steaks, des aiguillettes et des nuggets qui ne contiennent pas de viandes, quand ces dénominations doivent désormais être réservées aux produits carnés.

Dans son article 5, cette proposition de loi du 10 juin 2020 votée par le président de la République prévoit que « les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. »

La loi stipule également qu’un « décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »

Un décret d’application que le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a annoncé pour « très bientôt », précise l’Interbev à La France Agricole.

Que répondent Les Nouveaux Fermiers ?

« Nous utilisons effectivement les appellations « viande végétale » et « steak végétal », ce dernier signifiant « tranche » à l’origine », admet à La France Agricole Guillaume Dubois, co-directeur de la start-up. « Ces appellations sont importantes pour nous, car elles correspondent à ce que nous faisons. Nos produits ressemblent à la viande, que ce soit d’un point de vue du goût, texture ou apparence, sauf qu’ils sont 100 % végétaux », ajoute-t-il.

Quant au respect de la loi, Guillaume Dubois affirme qu’ils ont actuellement le droit d’utiliser ces appellations, la loi Egalim qui vise à les faire interdire étant certes passée, mais pas encore en application. Et de préciser qu’ils attendent le décret « pour savoir quelles appellations exactement seront autorisées ou interdites. »

« Notre objectif est de contribuer à construire la filière du végétal en France, d’où le lancement de notre production française. Notre pays a du blé, du pois, du soja, et ce sont les ingrédients dont nous avons besoin pour nos produits. Les alternatives végétales sont indispensables pour limiter notre empreinte carbone et l’utilisation des ressources en eau », conclut-il.

Au Premier ministre d’agir

Interbev, Anvol, et Inaporc « ne peuvent accepter qu’une entreprise de ce secteur s’affranchisse ainsi des règles de la concurrence et de la transparence vis-à-vis du consommateur. » En ce sens, les interprofessions se sont adressées au Premier ministre dans un courrier écrit conjointement le 23 septembre 2020.

Elles interrogent Jean Castex sur le choix de BPI France d’avoir financé « un tel projet » et se disent déterminées « à agir pour faire appliquer la loi et protéger les emplois de leur secteur. » « Au regard de ces irrégularités », les Interprofessions vont assigner Les Nouveaux Fermiers en justice et attendent de la part de l’État « une réponse politique forte » pour « permettre aux consommateurs d’accéder à une information non-trompeuse, fiable, objective et transparente. »

Interrogée par La France Agricole, Interbev relève qu’au 1er octobre au soir, le Premier ministre ne leur avait pas encore répondu et que les interprofessions n’avaient pas l’intention de porter plainte contre BPI France.

La FNSEA dénonce « une OPA sur la viande »

« Fausse viande et fin de l’élevage : les masques tombent ! » Le 23 septembre 2020, la FNSEA, associée aux Jeunes Agriculteurs, à la Fédération nationale porcine (FNP), à celle du cheval (FNC), à Alliance des éleveurs de ruminants et aux aviculteurs de France, fustige elle aussi le projet des Nouveaux Fermiers.

À l’instar d’Interbev, le syndicat majoritaire se dit interpellé par la présence dans ce projet du fonds d’investissement de Xavier Niel, l’un des initiateurs du référendum pour les animaux. Selon la FNSEA, « certains « milliardaires du numérique » cherchent en réalité à réaliser « une offre publique d’achat sur la viande. » Plus encore, le syndicat met en garde contre ce « mélange des genres » qui est « terriblement gênant pour notre démocratie. »

[#CP] Fausse viande et fin de l’élevage : les masques tombent ! Hier "Les Nouveaux Fermiers" ont annoncé l'ouverture d'une ligne de production dédiée à la fabrication de ses produits promettant de « réinventer la viande »... https://t.co/LMi2TUnvp7 pic.twitter.com/k0d43H6OY3 — La FNSEA (@FNSEA) September 23, 2020

> À lire aussi : Anti-élevage, la FNSEA riposte face aux patrons du Net (22/09/2020)