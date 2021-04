Les ouvriers d’abattoirs et des entreprises de transformation de la viande se trouvent désormais sur la liste des professions jugées prioritaires pour la vaccination et pouvant bénéficier de créneaux dédiés dans les centres de vaccination.

À partir du samedi 24 avril 2021, et pendant au minimum deux semaines, les ouvriers des abattoirs et des entreprises de transformation de viandes pourront bénéficier « de créneaux dédiés dans les centres de vaccination identifiés par les agences régionales de santé (ARS) ». C’est ce qu’a indiqué le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion dans un communiqué du 20 avril 2021.

En tout, ce sont une vingtaine de métiers qui ont été identifiés comme prioritaires pour la vaccination sur la base des critères suivants :

Des professions dont la nature des activités les amène à être potentiellement en contact avec le virus, par exemple en raison d’interactions avec le public

Un fort taux de présence sur site pendant les pics de l’épidémie, en raison d’une impossibilité à avoir recours au télétravail pour ces professions

Un exercice en ans le fait d’exercer en milieu clos

Une activité qui rend difficile le respect des gestes barrières

Une profession identifiée comme à risque par l’étude de l’Institut Pasteur

Des conditions de travail favorables aux contaminations

Dès mai 2020 des clusters de Covid-19 avaient été identifiés dans des abattoirs en France et à l’étranger. La filière avait alors été perturbée par des fermetures. Les conditions de travail sont en effet favorables à la propagation du virus.

Le ministère précise que la liste des centres proposant les créneaux dédiés sera disponible sur les sites des ARS. Il faudra présenter un justificatif pour avoir accès à ces créneaux :

Pour les salariés une déclaration sur l’honneur ou un bulletin de salaire ;

Pour les travailleurs indépendants (ex : chauffeurs de taxi) une déclaration sur l’honneur ou la carte professionnelle.

