Sodiaal a mis en ligne le 27 avril 2021, une plateforme permettant aux éleveurs, consommateurs, collaborateurs et partenaires de la coopérative « d’imaginer l’avenir du modèle coopératif laitier et de la filière laitière, à l’heure des grandes transitions alimentaires et environnementales agricoles. »

« Nous faisons face à un défi commun, celui de l’évolution de notre système de production alimentaire dans le respect des Hommes, des animaux et de la nature, affirme Damien Lacombe, président de Sodiaal, dans une vidéo diffusée le 27 avril 2021. Notre coopérative vous donne la possibilité de vous exprimer sur ces sujets. Construisons notre vision commune de la filière agricole et des produits laitiers. »

Horizon 2030

Tel est l’objectif de la plateforme « Sodiaal pour demain », accessible en ligne du 27 avril au 7 juin 2021. Consommateurs, adhérents, collaborateurs et partenaires sont ainsi invités à « co-construire l’avenir » de la structure et repenser la vision du modèle coopératif laitier.

« Représenter 20 % de la collecte de lait en France nous donne une responsabilité particulière envers nos adhérents et la société », appuie Damien Lacombe, dans un communiqué publié le 27 avril. La plateforme collaborative est accessible en ligne et 10 000 participations sont espérées. Un document « Sodiaal Vision 2030 » sera publié à l’issue du projet.

Des questionnaires distincts selon les profils

Le lancement de cette consultation publique, salué par Serge Papin, se veut ambitieux. En collectant positions et priorités de chacun, Sodiaal compte « jouer plus que jamais un rôle moteur dans l’impulsion des transformations de la filière laitière et dans le dialogue avec les pouvoirs publics, incarner une force de propositions et de changement dans les négociations essentielles à venir : Egalim 2, Green deal européen, projets de loi… »

Différents thèmes sont abordés dans les questionnaires proposés sur la plateforme, et adaptés au profil du contributeur. Les éleveurs adhérents pourront notamment s’exprimer sur leur vision de la gouvernance d’une coopérative et s’interroger sur le meilleur scénario entre « mieux rémunérer un petit groupe d’éleveurs » ou favoriser la « rémunération solidaire. » À vos contributions.