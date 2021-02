Conflit

L’arrêt momentané des éoliennes de Nozay est préconisé

Depuis la construction du parc éolien de Nozay en Loire-Atlantique, deux exploitations proches rencontrent d’importantes dégradations de leurs conditions d’élevage. (Photo d’illustration) © Pierre PEETERS/GFA

Un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l’alimentation et de l’agriculture et de l’espace rural (CGAAER), recommande de conduire un test d’arrêt du parc éolien de Nozay en Loire-Atlantique pendant 10 jours. Il préconise aussi la construction d’un plan de relocalisation ou de reconversion des deux exploitations où les troubles sur les vaches laitières sont récurrents.