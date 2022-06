Le logo « Il lait là » débarque. Directement apposé sur les produits laitiers fabriqués à 100 % à partir du lait des 2 400 producteurs Biolait, il permettra aux consommateurs « d’authentifier un lait bio plus exigeant. » Ce n’est pas « un label fumeux de plus », mais « un repère pour ceux qui souhaitent soutenir notre groupement et son projet », résume Ludovic Billard, le président de l’organisation de producteurs (OP), lors d’un point avec la presse le 9 juin 2022.

Le logo est mis à la disposition des clients de l’OP commerciale et des producteurs en circuit court, sans changement direct sur le prix des produits laitiers labellisés. Cette option a, pour l’heure, été préférée à la création d’une marque propre Biolait.

Quatre axes d’engagement

Parce que la filière bio traverse actuellement une zone de turbulence, marquée par un déséquilibre entre l’offre et la demande, les éleveurs Biolait désirent « rassurer » le consommateur pour relancer les ventes. « Le contexte est très particulier, entre crises sanitaire, économique et sécuritaire. Le marché du lait bio s’en ressent, mais la désaffection n’est pas complète », estime Ludovic Billard.

Une « passade » que l’OP espère bien abréger à l’aide d’une ambitieuse campagne de communication lancée cet automne, au prix de 2 €/1 000 litres pour les éleveurs. L’occasion de mettre en avant les quatre engagements et valeurs se cachant derrière le cahier des charges Biolait et le repère « Il lait là » :

• Le bien-être animal, avec notamment plus de 250 jours de pâturage par an et une ration locale ;

• La recherche du juste prix pour les producteurs, avec diverses labellisations équitables et l’implication des éleveurs dans la gouvernance de l’OP ;

• Le respect de la biodiversité, avec plus de 110 000 ha de prairies sur les 150 000 ha de SAU des adhérents et un partenariat avec la ligue de protection des oiseaux (LPO) ;

• Et l’origine locale du lait garantie, pour préserver emplois et attractivité des territoires.

Visuel du nouveau logo « Il lait là », pour les produits laitiers fabriqués à partir du lait Biolait. © Biolait