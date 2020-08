Tour de plaine

Un été difficile pour les cultures non irriguées

réservé aux abonnés

50 min

Le manque d’eau lors de la floraison des maïs pourrait être problématique. © Watier-visuel

Si ces cultures étaient plutôt jolies jusqu’à la mi-juillet, l’optimisme n’est souvent plus de mise. Il n’a en effet souvent pas plu depuis longtemps et les précipitations ne sont pas forcément attendues dans les prochains jours. Or, en culture sèche, le manque d’eau pourrait être problématique, d’autant que les cultures sont à un stade sensible (floraison).