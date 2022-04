Le dernier bulletin Céré’Obs, publié le 22 avril 2022, considère qu’au 18 avril, 2 % des parcelles d’orge d’hiver ont débuté l’épiaison et 82 % ont atteint le stade 2 nœuds.

Les premières barbes… LG Zenika pic.twitter.com/Ch9q0gHlkH — Jojoy (@joypettini) April 22, 2022

Du côté de l’orge de printemps, 87 % des parcelles ont atteint le stade épi 1 cm et 8 % le stade 2 nœuds. Et « ça pousse fort » !

Un tiers du maïs semé

Les chantiers de semis des maïs ont bien progressé dans la semaine du 12 au 18 avril 2022. D’après Ceré’Obs, 32 % des surfaces prévues en maïs sont semées.

Le maïs, culture souvent critiquée, présente pourtant de nombreuses qualités.

semis de #maïs une plante peu consommatrice de produits phyto trop souvent décriée à mon goût alors qu’elles peut rendre de multiples services et dans laquelle il peut être facile d’utiliser du #biocontrole #fenêtreouverte pic.twitter.com/VbBTozdD3v — julien_54 (@BADURAUX_j) April 19, 2022

« Boris le maïs » a l’air bien parti par ici.

La pluie se fait prier

Sèche, sèche, sèche est la campagne dans plusieurs régions de France. Le 21 avril 2022, dix départements, dont l’Ain, les Alpes-Maritimes, la Drôme ou le Maine-et-Loire ont déjà pris des arrêtés pour une alerte sécheresse.

La pluie sera la bienvenue quand même ! La terre sèche ! pic.twitter.com/2LPfjG9UFB — VEAULIN brice (@Veaulin1) April 21, 2022

D’après les prévisions de Météo-France, d’avril à juin 2022, « les scénarios plus chauds et plus secs que les normales sont les plus probables » malgré des perturbations océaniques pouvant traverser la France.

Alors on prie d’Évelyne Dhéliat d’apporter de bonnes nouvelles…

Evelyne annoncerait elle la ?

Si c’est le cas,on est preneur. pic.twitter.com/QtXb3KAIiG — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) April 21, 2022