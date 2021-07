« Un répit de courte durée ». C’est ainsi que Météo-France qualifiait le début du mois, avant d’annoncer le retour des orages le week-end du 3 juillet 2021.

Ce répit aura suffi pour sortir les moissonneuses dans plusieurs régions :

Moisson 2021 lancé pic.twitter.com/jX5OYsZ1Zs — Cyril Hamot (@HamotCyril) June 30, 2021

Avec une impression de course contre la montre :

début de moisson 2021

vite avant les prochaines pluies pic.twitter.com/tqekBVpAuW — Bazireau Sylvain (@BazireauSylvain) July 1, 2021

FranceAgriMer a d’ailleurs revu à la baisse les conditions de cultures des céréales dans son dernier bulletin Céré’Obs, publié le 2 juillet 2021 : 74 % de l’orge d’hiver était considérée en état « bon à très bon » (–1 point sur une semaine), 66 % du blé dur (–1 point) et 83 % de l’orge de printemps (–1 point également).

2 % de l’orge d’hiver récoltée

Selon Céré’Obs, la moisson de l’orge d’hiver s’est un peu poursuivie dans la semaine du 22 au 28 juin 2021, avec 2 % des surfaces récoltées. En 2020, à la même date, 36 % de l’orge d’hiver avait déjà été ramassée.

Avancement de la récolte d’orge d’hiver au 28 juin, d’après les données de FranceAgriMer © La France Agricole

Les chantiers de récolte se sont concentrés sur cinq régions durant cette semaine, selon FranceAgriMer : Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire.

Le poids spécifique (PS) est parfois décevant, comme ici en Vendée :

1 ère livraison #Orge21 origine Vendée , PS : 57 pic.twitter.com/GhAYvl3siE — sylagri (@sylagri) July 1, 2021

Top départ pour le blé dur et le colza

La récolte du blé dur a également été entamée, avec 1 % des surfaces moissonnées au 28 juin, indique FranceAgriMer. C’est en Paca que les chantiers étaient les plus avancés, à hauteur de 10 %. Ils l’étaient à 2 % dans les Pays de la Loire et à 1 % dans le Rhône-Alpes et le Languedoc-Roussillon.

Fenêtre météo favorable : la moisson du colza peut commencer.

On profite de température clémente, pour récolter nos colza. 9.8 puis 9.2 h2o pic.twitter.com/Czdu2pXh0O — Carriere thierry (@farmer815) June 30, 2021

Ici, elle s’est déroulée « en bonne compagnie » :

Moisson de colza terminée... Soulagement ! Je vais pouvoir dormir sereinement ! Et j'avais de la compagnie ! La saison de chasse s'annonce bonne pic.twitter.com/RlLkvrPUJy — Thomas (@toto_bricolo) June 27, 2021

S’armer de patience

Pour les autres, il faudra encore attendre :

Je voulais sortir la moissonneuse mais il va peut-être falloir attendre un peu non ??#moisson #meteo #pluie pic.twitter.com/3A3pumQyjU — François PÉTORIN (@FPetorin) June 28, 2021

Autant en profiter pour nettoyer les bâtiments de stockage. Le stagiaire aura de quoi s’occuper :

Nettoyage des murs dans le bâtiment de stockage, gare aux insectes!

Le stagiaire arrive là semaine prochaine alors en tant que patron sympa je lui laisserai balayer le sol (en plus des betteraves montees )#agriculture #ceuxquifontlepain pic.twitter.com/luUtlNCP2K — Paul Coulmier (@PaulCoulmier) July 1, 2021

Maïs : des dégâts de grêle

Les orages et la grêle n’ont pas épargné le maïs. « Après un épisode de grêle, le pronostic sur maïs dépend de plusieurs facteurs : le stade des plantes, si la grêle est accompagnée ou non d’eau, la présence de vent tourbillonnaire ou non, l’orientation des grêlons et celle des rangs de maïs par rapport à la grêle, la taille des grêlons », informe Arvalis dans une note le 1er juillet 2021.

Triste constat aujourd'hui le long de l'A19 pour nos agriculteurs Icaunais... Un orage de grêle hier à suffit à mettre à terre une campagne Et pourtant c'était si beau.. @legendre891 @BONNIN1402 @OlivierCOSTE2 @lyonne_fr @GuyotVincent02 @SergeZaka pic.twitter.com/29OFUbJWEY — Fremont Guillaume (@G_Fremont60) June 29, 2021

« Dans tous les cas, le bon pronostic ne peut être fait immédiatement : il faut attendre plusieurs jours pour estimer réellement les impacts sur le devenir de la culture, indique l’institut technique. Souvent une culture grêlée est encore capable de développer un potentiel correct. Le ressemis de maïs ne doit s’envisager que pour des parcelles dont la densité aurait été réduite de plus de 60 %, soit en dessous de 40 000 plantes pour des variétés précoces. »

Le maïs a cependant bien profité des pluies :

Maïs 2021 eau + soleil = pic.twitter.com/oYEqxeJydD — Sylvain PONS (@pons_sylvain) June 28, 2021

Selon Céré’Obs, au 28 juin 2021, 99 % du maïs grain avait atteint le stade des 6-8 feuilles visibles, avec un retard de 5 jours, comparativement à la moyenne des cinq dernières années.

Chez moi on risque de voir les premières panicules dans la semaine pic.twitter.com/VVYn086lEf — PHIL (@Lamarcade1) June 26, 2021