L’été a fait son retour sur une grande partie de territoire, la semaine dernière, offrant du soleil, et des températures de saison. Les moissonneuses ont réinvesti les champs, dans l’espoir de (enfin) terminer cette récolte 2021.

Quitte à tenter « le tout pour le tout » !

Selon l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer, publié le 13 août 2021, 72 % du blé tendre était récolté au 9 août.

Les régions les moins avancées sont la Bretagne (40 %), les Hauts-de-France (32 %) et la Normandie (32 %). Là, il ne s’agit plus de terminer la moisson, mais de réussir à la commencer :

Les beaux jours ne sauveront cependant pas la qualité, bien souvent entamée dans les parcelles qui restent.

Fin de #moisson2021 dans le 28.

On profite du retours des chaleurs et du beau temps pour ramasser les derniers ha de colza, pois et blé...

mais la qualité n'est plus!#YaPasDeBonDernier



Allez #NextOnePlease! Les premiers semis de colzas sont en cours.#fragtw pic.twitter.com/pRyAQEwyFA