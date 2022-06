Les moissonneuses ont continué d’investir les plaines dans la semaine du 14 au 20 juin 2022. Plus d’un quart des parcelles (26 %) d’orge d’hiver étaient battues le 20 juin 2022, rapporte l’observatoire des céréales Céré’Obs publié le 24 juin 2022 par FranceAgriMer.

La récolte de l’orge d’hiver est la plus avancée en Aquitaine, à 71 %, et en Poitou-Charentes, à 55 %.

La moisson du blé tendre a commencé durant cette semaine, avec 2 % des parcelles fauchées en moyenne, tout comme celle du blé dur, à 5 %, et celle de l’orge de printemps (3 %).

La précocité des céréales d’hiver se confirme. Selon Céré’Obs, l’orge d’hiver serait en avance de 7 jours par rapport à la récolte de 2021 (2 jours comparativement à la moyenne des cinq dernières années). Le blé tendre a, quant à lui, une avance de 11 jours sur 2021 (3 jours sur la moyenne de cinq ans) et l’orge de printemps de 12 jours (7 jours sur la moyenne de cinq ans).

Clap de fin, nous sommes le 20 juin 2022 et les moissons sont terminées chez nous #blé et #orge , événement historique.. Rdv l'année prochaine avec sûrement d'autres conditions météo. #moisson2022 #FrAgTw pic.twitter.com/OAam1R2rcq

La sécheresse s’est fait ressentir dans les notations de Céré’Obs : le pourcentage de parcelles de céréales considérées en conditions bonnes à excellentes a encore diminué, à 64 % en blé tendre (–1 point sur une semaine), 60 % en blé dur (–1 point).

La note la plus basse est attribuée à l’orge de printemps, à 53 % (–1 point).

Même champ même variété même date mais rond de petite terre et rupture d’alimentation pour une plante pic.twitter.com/JVaF2RdqIe

La pluie et les orages se sont cependant invités, perturbant les chantiers.

Les orges avant les orages :

Certains en profitent pour mettre en pratique leur talent de photographe.

Capturer un éclair pour la photo de notre premier jour de moisson 2022 .. (Bon ok la pluie 20 min après était moins cool mais bon .. ) Début des escourgeons dans la Marne @Fragritwittos pic.twitter.com/AhMkCjW2Fl

Mais les orages ont aussi fait des dégâts.

Moisson 2022 terminée, elle aura duré 20 m. C’est la désolation sur des dizaines de kms avec un couloir de 3 kms de large , c’est Rolland Garros sans raquettes . Déclarations faites, demain on commence par l’évaluation des dégâts de toitures, après le carrossier , hauts les cœurs pic.twitter.com/t1RowquylX

Les cultures d’été profitent, quant à elles, des pluies, comme le maïs.

Voilà qu'il me dépasse !

1 mètre de plus en moins de 1 semaine ! Le #maïs a tout pour bien se développer chaleur et eau !#cornLovers #maisculturedurable#fragtw #fenetreouverte #tourdeplaine https://t.co/5FGfDEf7tj pic.twitter.com/CyxAVgS5Pe