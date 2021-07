Les récoltes se sont poursuivies la semaine dernière, ou ont parfois réellement commencé, selon les échos de certains opérateurs.

Après des épisodes pluvieux localement très importants (jusqu’à 200 mm en quelques jours en Franche-Comté par exemple), le soleil est (enfin) revenu durant la semaine du 20 juillet 2021. Il s’est à nouveau dissipé durant le week-end du 24 et 25 juillet 2021 laissant parfois place à de violents orages.

Pour une fois, on était content d’écourter son week-end :

« Il nous faudrait trois semaines de tir, mais le retour des pluies est annoncé à la fin de la semaine. Tout le monde va se précipiter », nous confiait une coopérative de l’Île-de-France le lundi 19 juillet 2021.

Les agriculteurs étaient en effet sur le pied de guerre pour rentrer un maximum de grains avant que la météo ne se dégrade.

Pour bien finir la journée et dire qu'il annonce de l'eau encore samedi et pour 2 semaines on fini quand la moisson @SergeZaka pic.twitter.com/UPF4fCTh4i