Au 20 juillet 2020, le ministère du Développement durable recensait sur la plateforme Propluvia 33 départements concernés par au moins une restriction de prélèvement d’eau. Au total, 76 arrêtés préfectoraux étaient en cours pour signaler un état de vigilance (en gris sur la carte), d’alerte (jaune), d’alerte renforcée (orange) ou de crise (rouge).

Des interdictions totales de prélèvement à des fins agricoles (en situation de crise) étaient déjà en cours au 10 juillet 2020 dans l’Eure-et-Loir, la Saône-et-Loire, le Lot et le Tarn. Dix jours plus tard, certains bassins du Loiret et du Tarn-et-Garonne allongeaient la liste.

