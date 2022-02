« Il n’y a pas de grand mouvement : les estimations sont globalement conservatrices, avec peu de variation sur les céréales et des baisses attendues sur le soja », a déclaré à l’AFP Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel (Argus Média France), faisant suite à la parution du rapport mensuel du ministère américaine de l’Agriculture (USDA) le 8 février 2022.

Le rapport américain (en anglais) table sur une nouvelle baisse de la production de soja au Brésil, qui tombe à 134 millions de tonnes en février (–5 millions par rapport aux prévisions de janvier), après une première baisse de 5 millions le mois dernier.

Sont également revues les estimations de production en Argentine (–1,5 million, à 45 millions de tonnes) et au Paraguay (–2,2 millions, à 6,3 millions de tonnes).

Rendement du soja impacté par la météo

La baisse dans ces trois pays est largement due aux fortes chaleurs suivies de pluies trop faibles, qui ont menacé les rendements et fait s’envoler les cours de l’oléagineux, dans un contexte de forte demande sur le marché des huiles végétales.

« Le mauvais temps continue. Donc, il semble que jusqu’à ce que cela change, le marché va rester plutôt ferme », a estimé Jack Scoville, de Price Futures Group.

Cette baisse de production ne se répercute que modérément sur les stocks mondiaux de soja, qui reculent de 3 millions, à 92,8 millions de tonnes, notamment du fait d’une baisse des importations chinoises (–3 millions, à 97 millions de tonnes).

« Les courtiers s’attendaient déjà à ce que les estimations de l’USDA soient plus prudentes que celles du marché », a commenté Dax Wedemeyer, de US Commodities, pour qui « le marché s’attend à de nouvelles coupes dans les estimations de la production sud-américaine le mois prochain ».

Peu de changements en maïs

Le ministère américain ne voit par ailleurs quasiment aucun changement pour le maïs, au contraire des analystes, qui s’attendaient tous à une révision à la baisse, même si moindre que pour le soja.

Évolution de l’estimation de la production mondiale de maïs (en millions de tonnes). Source : USDA.

« On s’attendait à de gros mouvements, notamment en Argentine et au Brésil, et on ne voit finalement qu’une baisse de production d’un million de tonnes au Brésil », a relevé Gautier Le Molgat. « Le rapport n’a pas cherché à intégrer les craintes du marché sur la future récolte en Argentine, qui est encore assez lointaine. »

Petite baisse de la production mondiale de blé

Pas de surprise ou de changement majeur non plus pour le blé, avec une petite baisse de la production mondiale à 776,4 millions de tonnes (–2 millions) et des stocks à 278,2 de tonnes (–1,7 million de tonnes).

Évolution de l’estimation de la production mondiale de blé (en millions de tonnes). Source : USDA.

Les États-Unis ont revu légèrement à la baisse leurs perspectives d’exportation (de moins d’un demi-million de tonnes), tandis que l’Inde a augmenté les siennes de près de 2 millions de tonnes et l’Argentine de 0,5 million.